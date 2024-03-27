وحسب ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية) فقد جدد ولد الغزواني “التهنئة للرئيس المنتخب على الثقة الكبيرة التي منحه إياها الشعب السينغالي، ونقل إليه كذلك التهنئة باسم الاتحاد الافريقي.”.

كما عبر عن جو الهدوء والمسؤولية الذي طبع هذه الانتخابات، مشيدا بنضج الشعب السينغالي وعراقة تجربته الديموقراطية.

وأضافت أن الرئيس السينغالي المنتخب شكر الرئيس الموريتاني على التهنئة، “وأشاد بعمق علاقات التعاون بين البلدين وبقوة أواصر الأخوة والصداقة التي تجمع الشعبين الشقيقين”.

وفي ختام المكالمة الهاتفية أكد الرئيسان حرصهما على تعزيز هذه العلاقات خدمة لمصالح البلدين.