أطلقت السلطات الموريتانية من ولاية آدرار شمالي موريتانيا، الحملة الوطنية لمكافحة عنكبوت الغبار عن النخيل، الذي يتسبب سنويا فقدان ما يناهز 40% من إنتاج النخيل.

وقال مدير مختبر الأمراض والتقنيات الحيوية للنخيل،محمد ولد أكنيت، إن هذه الحملة تستهدف معالجة ما يربو على 500 ألف نخلة في عموم التراب الموريتاني.

وأضاف في تصريح نقلته الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية) أن محاربة عنكبوت غبار النخيل ستمكن من توفير أكثر من 35 ألف طن من التمور المحلية ذات الجودة العالية.

وأشار إلى أن هذه الحملة، التي تدوم سبعة أيام، تأتي في إطار جهود الحكومة الرامية إلى حماية النخيل من هذه الآفة الخطيرة، التي تسبب سنويا فقدان ما يناهز 40% من إنتاج النخيل.

وتتوفر الحملة على أكثر من (9) سيارات رباعية الدفع و(20) جهازا للضخ وحوالي (40) شخصا ما بين فني وسائق.

من جهته دعا والي آدرار عبد الله ولد محمد محمود، المزارعين إلى ضرورة تطبيق توجيهات الخبراء واحترام المعايير والكميات المستخدمة في معالجة النخيل من هذه الآفة.