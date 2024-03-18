خطف أكثر من 100 شخص في هجومين منفصلين في شمال غرب نيجيريا وقعا بعد أسابيع على خطف أكثر من 250 تلميذا في الولاية ذاتها، وفق ما أفاد سكان ومسؤولون اليوم الاثنين.

وخطف مسلحون 87 شخصا في محطة كاجورو ليل الأحد، وفق ما قال رئيس الحكومة المحلية إبراهيم غاجيري بينما أفاد مصدر في الأمم المتحدة ومسؤول محلي سابق فرانس برس أن 16 شخصا خطفوا في قرية قريبة السبت.

وصرح لوكالة الأنباء الفرنسية “اخرجوا الناس من منازلهم تحت تهديد السلاح”.

وقال أحد السكان ويدعى هاريسو داري إن مجموعات من المهاجمين اقتحموا القرية قرابة الساعة 22,00 وانتقلوا من منزل إلى آخر وخطفوا السكان.

وأكد مصدر في الأمم المتحدة ومسؤول محلي سابق، تحدثا إلى وكالة الأنباء الفرنسية، شريطة عدم الكشف عن هويتهما، هذه الرواية.

وخطف السبت 16 شخصا في دوغون نوما على بعد حوالي عشرة كيلومترات، بحسب هاريسو داري والمصدر الاممي والمسؤول المحلي السابق.

ولم تستجب شرطة كادونا ومفوض أمن الولاية لطلبات التأكيد المتكررة.

والأسبوع الماضي خطف مسلحون عشرات الأشخاص في قرية اخرى في منطقة كاجورو.

تنفذ العصابات الإجرامية في كثير من الأحيان عمليات خطف جماعية في شمال غرب نيجيريا، مستهدفة المدارس والقرى والطرقات السريعة حيث يمكنها خطف بسرعة عدد كبير من الأشخاص مقابل فدية.

ومطلع الشهر خطف مسلحون أكثر من 250 طالبا من مدرسة في قرية كوريغا على بعد حوالي 150 كيلومترا، في واحدة من أكبر الهجمات منذ سنوات.

وعمليات الخطف على نطاق واسع تشكل اختبارا لحكومة الرئيس بولا أحمد تينوبو الذي وعد بمعالجة مشكلة انعدام الأمن.

وقالت الشركة الاستشارية النيجيرية لإدارة المخاطر (اس بي ام انتليجنس)أنها سجلت خطف 4777 شخصا منذ تولي تينوبو منصبه في مايو 2023.