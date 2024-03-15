قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج محمد سالم ولد مرزوك، إن موريتانيا مصممة على العمل، من أجل تعزيز مسار العمل الإفريقي المشترك بما يخدم مصالح وآمال شعوب القارة وتحقيق تطلعاتها.

جاء ذلك اليوم الجمعة، خلال افتتاح الدورة الاستثنائية الثانية والعشرين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي المخصصة لتحضير انتخابات كبار المسؤولين في مفوضية الاتحاد الافريقي.

وشدد على ضرورة التعامل بحزم، مع ما تشهده الساحة الدولية والإقليمية من توترات واضطرابات، من أجل تعزيز التعاضد وتوحيد الجهود، مشيرا إلى أهمية تحقيق طموح الشعوب في إفريقيا مندمجة ومزدهرة، يسود ربوعها السلام، ويمسك مواطنوها زمام أمورهم بأنفسِهم.

وأكد الوزير ضرورة مواصلة الجهود من أجل تطوير مؤسسات الاتحاد الإفريقي من أجل توفير أسباب النهوض بالمسؤولية كاملة بما يساهم في تعزيز اندماج ووحدة وتحقيق تطلعات الشعوب الإفريقية المشروعة كما هي مرسومة في أجندة 2063.

وقال إن هذا اللقاء يهدف إلى بحث السبل الأنسب لانتخاب كبار المسؤولين في مفوضية الاتحاد الافريقي تنفيذا للتكليف الصادر عن القمة 37 للاتحاد الإفريقي المنعقدة في فبراير الماضي تحت رئاسة رئيس الاتحاد الإفريقي محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وأبرز أن طريقة اختيار الفريق الذي سيدير شؤون مفوضية الاتحاد في عام 2025 لمدة أربع سنوات ينبغي أن تحدد وفق منهج يراعي متطلبات الانسجام والإنصاف والعقلانية والتوافق.