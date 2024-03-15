أعطى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني اليوم الجمعة، إشارة دخول 50 حافلة جديدة للخدمة، وذلك على هامش تدشين جسر التآزر بمقاطعة الرياض بولاية نواكشوط الجنوبية.

وحسب ما أعلنت وزارة النقل فقد تلقى الرئيس عرضا مفصلا حول نوعية هذه الحافلات، وسعتها والإضافة التي ستوفرها لجهود توفير نقل حضري ملائم، يتماشى مع متطلبات تطور مدينة نواكشوط.

و كان وزير التجهيز و النقل محمد عالي ولد سيدي محمد قد ذكر في خطابه بمناسبة تدشين جسر تآزر أن هذه الحافلات تتوزع بين 40 حافلة متوسطة الحجم تتسع كل واحدة منها ل 100 راكب، و10 حافلات من الحجم الصغير تتسع كل واحدة منها ل 22 راكبا.

وأضاف أنها ستتوزع على عدة خطوط، منها الخط الرابط بين كل من دار النعيم و الترحيل بالعيادة المجمعة، كما ستستفيد منها الخطوط الجامعية التي تصل المركب الجامعي بكل من السبخة و الميناء و عرفات و ملتقى الرابع و العشرين و كذا دار النعيم.

و ذكر الوزير أن هذه هي الدفعة الثانية، ضمن مكونة توفير حافلات النقل العمومي، التي تصل في مجموعها 230 حافلة.

وأشار إلى أن استلام هذه الحافلات في وقت تتسارع فيه الأشغال بإشراف من وزارة التجهيز و النقل، في الشوارع و الممرات المحجوزة ، كما يجري بالتعاون مع جهة نواكشوط العمل على تركيب الآليات الضرورية في تقاطعات الطرق و المحطات مما يضمن انسيابية الحركة و التسيير الذكي لها .