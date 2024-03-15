دشن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الجمعة، جسر «التآزر» والمعروف محليا بجسر «باماكو» الواقع في مقاطعة الرياض بنواكشوط الجنوبية.

وتبلغ الكلفة المالية لهذا الجسر، الذي يبلغ طوله 200 متر وعرضه 12 مترا، 36ر3 مليار أوقية قديمة.

وقال وزير التجهيز والنقل محمد عالي ولد سيدي محمد، في كلمة بالمناسبة، إن جسر «التآزر» سيمكن من «تخفيف الزحمة وتنظيم السير عند هذا الملتقى الحيوي الذي يقع في قلب الأحياء الجنوبية ذات الكثافة السكانية العالية ووسائط النقل المتنوعة المدعومة بالشاحنات القادمة من ميناء الصداقة، والسيارات القادمة من مدينة روصو والمتجهة إليها».

وأضاف أن هذا الجسر «سينضاف إليه خلال الأشهر القليلة القادمة جسرا البوابة الشمالية لمدينة نواكشوط، وملتقى بوابتها الشرقية المعروف ب «محول الصداقة».

وأشار إلى أن نواكشوط تشهد نموا ديموغرافيا كثيفا، يرافق توسع عمراني أفقي مضطرد وزحمة مرور خانقة خاصة عند الملتقيات الطرقية الكبرى وعلى المحاور الرئيسية.

وأوضح أن هذه الوضعية «تستجوب إنشاء بنى تحتية طرقية عصرية ملائمة لحل هذا الإشكال من جسور وتقاطعات مجهزة وصولا إلى نظام نقل عمومي جماعي فعال وعالي القدرة عبر مسارات محجوزة، كجزء من أي حل مستديم».

وتابع أن الحكومة للتعاطي مع هذه الوضعية تبنت مشروع حركية نواكشوط في أفق 2026 الذي يشكل «رؤية متكاملة لتطوير النقل الحضري بنواكشوط بكلفة استثمار تقدر ب 48 مليار أوقية قديمة».