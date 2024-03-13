عقدت لجنة الإشراف على الورشات المنظمة في إطار الأيام التشاورية حول التحضير التشاركي للانتخابات الرئاسية وتطوير الحكامة السياسية في جلستها الرابعة، لقاء تشاوريا مع هيئات المجتمع المدني المشاركة في أعمال هذا التشاور المنظم من طرف وزارة الداخلية واللامركزية. وتركزت مداخلات المشاركين حول ضرورة إشراك المجتمع المدني في نقاش المسارات التنموية المهمة، التي يتعلق بها مصير البلد، منبهين إلى أن دور المجتمع المدني، هو دور توعوي بالأساس، من شأنه التنوير ببعض القضايا التنموية، ولا يهدف للوصول إلى السلطة. وذهبت آراء أخرى، إلى المطالبة بالتمويل وتخصيص دعم مالي للمجتمع المدني، خاصة أثناء المواسم الانتخابية، مضيفين أن حيادهم في العملية الانتخابية وتمثيلهم على كافة التراب الوطني كلها أمور تجعل من هيئات المجتمع المدني فاعلا أساسيا في العملية التنموية والسياسية في البلد.

وافتتح اللقاء بعرض قدمه الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية، رئيس لجنة الإشراف، محمد محفوظ إبراهيم أحمد، تناول الهدف من تنظيم هذه المشاورات، والدور الذي يجب أن يلعبه المجتمع المدني في المجتمعات الديمقراطية عموما، وفي هذا النوع من التشاور على وجه الخصوص.