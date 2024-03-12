افتتح الجناح الموريتاني في بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية على هامش المعرض الدولي للمنتجات البحرية في دورته الثانية و الأربعين و هي المرة الأولى التي تشارك فيها موريتانيا بشكل رسمي في هذا الحدث.

ونظم الجناح من طرف وفد من قطاع الصيد و الاقتصاد البحري الموريتاني ممثلا في الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك SMCP و اتحادية الصيد للمنتجين و المصدرين.

وشهد الجناح الموريتاني وفق القائمين عليه، لقاءات عمل و تواصل مع مختلف العارضين من مختلف الأسواق الدولية كما شهد زيارات من بعض المهتمين الأمريكين بالمنتجات الموريتانية تركزت اهتماماتهم على الاستفسار عن المنتوج الوطني و طرق معالجته و إجراءات تصديره.

وعرضت في الجناح صور أنواع الأسماك و أسمائها التجارية و العلمية و باللغات الرئيسية العربية و الإنجليزية و الفرنسية، كما تضمنت إحصائيات عن وجهة الصادرات حسب الأسواق و الدول و والأنواع و سلسلة تعريفية عن المهام و الأدوار المسندة.