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الثلاثاء, 12 مارس
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Mauritel

موريتانيا تعرض مقدراتها السمكية في المعرض الدولي للمنتجات البحرية في أمريكا

سيدي محمد شمّادبواسطة

افتتح الجناح الموريتاني في بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية على هامش المعرض الدولي للمنتجات البحرية في دورته الثانية و الأربعين و هي المرة الأولى التي تشارك فيها موريتانيا بشكل رسمي في هذا الحدث.

ونظم الجناح من طرف وفد من قطاع الصيد و الاقتصاد البحري الموريتاني ممثلا في الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك SMCP و اتحادية الصيد للمنتجين و المصدرين.

وشهد الجناح الموريتاني وفق القائمين عليه، لقاءات عمل و تواصل مع مختلف العارضين من مختلف الأسواق الدولية كما شهد زيارات من بعض المهتمين الأمريكين بالمنتجات الموريتانية تركزت اهتماماتهم على الاستفسار عن المنتوج الوطني و طرق معالجته و إجراءات تصديره.

وعرضت في الجناح صور أنواع الأسماك و أسمائها التجارية و العلمية و باللغات الرئيسية العربية و الإنجليزية و الفرنسية، كما تضمنت إحصائيات عن وجهة الصادرات حسب الأسواق و الدول و والأنواع و سلسلة تعريفية عن المهام و الأدوار المسندة.

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موري نت
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