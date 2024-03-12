التقى وزير التنمية الحيوانية في الحكومة الموريتانية، احمديت ولد الشين اليوم الثلاثاء في نواكشوط، بعثة من البنك الأفريقي للتنمية في إطار التحضير لمشروع آوكار.

ووحسب ما أعلنت عنه الوزارة فإن مشروع آوكار، يهدف إلى تعزيز الموارد الزراعية الرعوية المتوفرة في الجزء الشمالي الشرقي (اظهر) في ولاية الحوض الشرقي.

وأضافت أن من بين أهداف المشروع توفير حلول متعددة الأبعاد، للعديد من المشاكل والعراقيل الموجودة في القطاع الزراعي الرعوي، ويشكل كذلك بداية لمزيد من المشاريع والبرامج الهيكلية في قطاع الثروة الحيوانية من خلال تنمية الموارد الزراعية الرعوية المتاحة.