أوقعت الوكالة الوطنية للطيران المدني “آناك – موريتانيا”،ووكالة الملاحة الجوية في افريقيا ومدغشقر “آسكنا”، اتفاقا للرفع من مستوى 6 مطارات داخلية في موريتانيا.

وتهدف هذه الإتفاقية، التي وقعها المدير العام للوكالة الوطنية للطيران المدني انكيد عبد الله عباس، والمدير العام لآسكنا محمد موسى، إلى إجراء وتنفيذ أنشطة فنية للرفع من مستوى مطارات أطار، النعمة، ازويرات، كيفه، سيليابي وتجكجة، وإلى دعم قدرات مطار النعمة، بهدف إدراجه ضمن المطارات المسيرة من طرف آسكنا من ناحية الملاحة الجوية.

وقال وزير التجهيز والنقل، محمد عالي ولد سيد محمد إن هذه الاتفاقية، من شأنها تحسين سلامة تشغيل هذه المطارات بشكل يمكنها من استقبال الرحلات الجوية في جميع الأوقات، مما يساهم في زيادة حركة الطيران الداخلي، وفي تنقل البضائع والأشخاص داخل البلد.

وأضاف أن الاتفاقية ستساهم في إدراج مطار النعمة في قائمة المطارات المسيرة من طرف “آسكنا” من ناحية الملاحة الجوية، مما يعزز انفتاح موريتانيا على الخارج بفضل موقع المطار الجغرافي الإستراتيجي بين أوروبا والمغرب العربي وأفريقيا.

وأشارإلى أن مخرجات الاتفاقية، ستوفر إجراءات ملاحة جوية قائمة على الأداء (PBN)، والتي تعمل على تحسين دقة مسارات الطيران وتقليل زمن الرحلات وتعزيز السلامة، من خلال الحد من مخاطر الاصطدام وتزويد إدارة الحركة الجوية بكفاءة أكبر استجابة لالتزامات خطة الملاحة الجوية العالمية الصادرة عن منظمة الطيران المدنية الدولية والتزامات الناقل الوطني.

من جانبه، قال المدير العام لوكالة الملاحة الجوية لأفريقيا ومدغشقر موسى محمد، إن “آسكنا” ستبذل كل ما بوسعها لإدماج العديد من المطارات بموريتانيا.

وأضاف أنهم سيعملون بمقتضى هذه الاتفاقية في العديد من الولايات، خاصة ازويرات وكيفه وتجكجه والنعمة، بشكل مركزي على وضع خطط لبناء منشآت في مجال الملاحة وتعزيز قدرات الموظفين في هذه المطارات.