استدعت الشركة الوطنية للصناعة والمناجم “سنيم” الأمناء العامين لأقسام المعادن في المركزيات النقابية لإجتماع سيعقد اليوم الإثنين، في مباني مفتشية الشغل من أجل تحديد التاريخ المناسب لتنظيم انتخابات عمالية لإختيار المناديب الذين سيمثلون العمال خلال السنتين القادمتين.

وحسب ما أفاد به مراسل صحراء ميديا في ازويرات فإن مثل هذا الإجتماع، يعقد عادة كل سنتين تحت إشراف مفتشية الشغل وبحضور ممثل عن الشركة والأمناء العامين لأقسام المعادن، حيث يجري الإتفاق بين الطرفين على تاريخ محدد لتنظيم الإنتخابات يعلن في آخر الإجتماع.

وأضاف المراسل نقلا عن مصادر عمالية، أن المجتمعين قد يتفقون على تاريخ محدد لتنظيم الإنتخابات العمالية مباشرة بعد شهر رمضان.

وكانت الإنتخابات السابقة التي نظمت في يوم 14 فبرائر من سنة 2021 قد افرزت النتائج التالية على مستوى انتخابات المناديب :

5 مناديب للكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا CGTM

4 مناديب لإتحاد العمال الموريتانيين UTM

3 مناديب للكونفدرالية الموريتانية للشغيلة CMT

مندوبان للكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا CLTM

ومندب واحد للكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية.

أما على مستوى انتخابات أعضاء اللجنة الإستشارية التي تنظم بالتزامن مع انتخابات المناديب عبر اقتراعين منفصلين فقد جاءت نتائجها السابقة على النحو التالي :

عضوان لإتحد العمال الموريتانيين UTM

عضوان للكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا CGTM

عضو واحد للكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا CLTM

وعضو واحد للكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية CNTM

وعضو واحد للكونفدرالية الموريتانية للشغيلة CMT