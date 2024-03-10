قال المنسق العام للجنة الوطنية لمراقبة الأهلةفي موريتانيا، محمد الأمين ولد الشيخ أحمد، مساء اليوم الأحد، إنه لا جديد يذكر حتى الآن حول رؤية هلال رمضان لعام 1445هجرية.

وأشار المراقب العام خلال حديث مباشر بثته إذاعة موريتانيا (الرسمية) إلى أن اللجنة مجتمعة وتتنظر الاتصالات عن طريق أرقامها المعهودة.

وكانت اللجنة الوطنية للأهلة، قد دعت جميع الموريتانيين إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان للعام 1445 هجرية مساء الأحد 29 شعبان الموافق 10 مارس 2024.

وطالبت اللجنة، في بيان لها، الموريتانيين إلى رفع الرؤية إليها عن طريق لجانها الفرعية لمراقبة الأهلة بالداخل، أو الاتصال بها مباشرة عن طريق الهاتف المجاني 80003003 .