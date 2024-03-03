تشارك موريتانيا في مؤتمر الدوحة الدولي الثامن للدفاع البحري الذي ينظم في الفترة ما بين 4 و6 مارس الجاري في العاصمة القطرية.

ويشارك عن موريتانيا في هذا المؤتمر وفد يضم وزير الدفاع الوطني حننه ولد سيدي قائد أركان البحرية اللواء البحري أحمد بنعوف ومدير إدارة العلاقات الخارجية بوزارة الدفاع الوطني العقيد سيدي محمد حمادي ومستشار وزير الدفاع الوطني العقيد محمدو بمب سيد أحمد.

وبحسب القائمين عليه، فإن المؤتمر يعد منصة رئيسية لعرض أحدث النظم التكنولوجية في مجالات الأمن السيبراني وأنظمة مكافحة القرصنة والذكاء الاصطناعي وأنظمة القيادة والتحكم والاتصالات والحواسيب والإنترنت والاستخبارات والمراقبة والاستطلاع (C5ISR) وأنظمة التحكم عن بعد والنظم غير المأهولة.

وقالت وكالة الأنباء القطرية، إن المؤتمر يستقطب أبرز قادة الفكر والأكاديميين والخبراء من مختلف دول العالم لمناقشة أحدث التحديات والحلول المقترحة في قطاع الأمن والدفاع البحري. كما يتميز بمشاركة صناع القرار من الوفود الرسمية وكبار الشخصيات وكذلك عرض السفن الحربية الزائرة التي ترسو في ميناء حمد وتوفر للمشاركين والزوار فرصة اكتشاف أحدث القطع الحربية.