تنطلق اليوم السبت بالجزائر العاصمة، أشغال القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى البلدان المصدرة للغاز، بمشاركة موريتانيا ممثلة في وفد حكومي يرأسه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

وكانت موريتانيا قد انضمت أمس الجمعة، إلى منتدى الدول المُصدرة للغاز، خلال الاجتماع الوزاري الاسثتنائي للدول الأعضاء.

وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية (رسمية)، سيطلق خلال القمة، “حوار استراتيجي وشراكة واسعة لفتح المجال لمستقبل طاقوي “آمن و مستدام” في سياق جيو-سياسي دولي خاص.”

كما سيتم التطرق إلى “الحلول التكنولوجية المبتكرة لتنمية الصناعة الغازية العالمية”، بحسب ذات المصدر.

وقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن هذه الدورة “تنعقد في سياق يطبعه التركيز المتزايد على الغاز الطبيعي، كمصدر طاقوي حاسم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لكونه من أهم المصادر الطاقوية البديلة والنظيفة الصديقة للبيئة.”

ومنتدى الدول المصدرة للغاز هو منظمة حكومية تضم أهم مصدري الغاز في العالم، وتمثل 70 بالمائة من الاحتياطات العالمية للغاز الطبيعي و نحو 40 بالمائة من الصادرات العالمية للغاز، وأكثر من نصف صادرات الغاز الطبيعي المسال و47 بالمائة من الصادرات عبر الأنابيب.