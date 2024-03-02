نعت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، السياسي والدبلوماسي محمد فاضل ولد الداه، والد السيدة الأولى في موريتانيا حاليًا مريم بنت الداه، الذي توفي أمس الجمعة.

وقالت الخارجية في بيان أوردته الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية)، إنها تلقت “ببالغ الأسى نعي المغفور له بإذن الله محمد فاضل ولد الداه السفير السابق بالوزارة بعد عمر حافل بالتفاني في خدمة الدبلوماسية الموريتانية.”

وقدمت الوزارة باسم الوزير “شخصيا، وباسم موظفي القطاع وعماله ومنتسبيه كافة، أحر التعازي لأسرة الفقيد.”

وكان النادي الدبلوماسي الموريتاني، قد وصف في بيان صادر عنه، وفاة ولد الداه بأنها “مناسبة أليمة”.