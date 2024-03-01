وقع رئيس المجلس الوطني للتبرع واقتطاع واحتراث الأعضاء والأنسجة البشرية عبد اللطيف سيدي عالي، والمدير العام للوكالة الجزائرية لزرع الأعضاء حسين الشاوش، اتفاقية تعاون في مجال زراعة الأعضاء.

ويهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز التعاون عن طريق تسهيل تبادل المعلومات والوثائق والخبرات، في مجال زراعة الأعضاء، وتشجيع تطوير أنشطة التعاون الثنائية في هذا المجال، وفقا للقوانين و التنظيمات المعمول بهما في كلا البلدين.

كما يشمل الاتفاق تكوين الطواقم الطبية في مجال زرع الأعضاء والخلايا و الأنسجة، وتنظيم ورشات عمل، وندوات، ومؤتمرات علمية مشتركة، وتنظيم دورات تكوينية لمهنيي الصحة من البلدين، بالتعاون مع المركز الاستشفائي الجامعي باتنة، إضافة لتبادل الزيارات بين الخبراء والمختصين في البلدين في هذا المجال، قصد الاطلاع على تجارب المؤسستين.