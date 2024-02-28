أعلنت موريتانيا أنها ستشارك في القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، التي تستضيفها العاصمة الجزائرية في الفترة من 29 فبراير إلى 02 مارس 2024.

جاء ذلك في منشور لوزارة البترول الموريتانية، قالت فيه إن وفدا وصفته “بالرفيع” سيمثل قطاع الطاقة في هذه القمة يضم وزير البترول والمعادن والطاقة، الناني ولد اشروقه وعددا من معاونيه.

وستشارك موريتانيا في هذه القمة بوصفها عضوا مراقبا في المنتدى، في ظل الاستعداد لاستغلال حقل الغاز السلحفاة آحميم الكبير، قيد التطوير.

وقالت الوزارة موريتانيا تهدف من خلال هذه المشاركة، إلى الاستفادة من دعم الدول الصديقة والشقيقة في هذا المنتدى الدولي، كما تسعى الى تبادل الخبرات وتعزيز المعرفة في مجال صناعة الغاز.

وأضافت أن المشاركة في هذه القمة تدخل في إطار التوازن بين تطوير استراتيجيات التحول الطاقوي، من أجل دعم وتسريع مسار التحول الطاقوي من جهة، واستغلال وتثمين مصادر الغاز الطبيعي، مع التأكيد على احترام سيادة الدول وحقها في اتخاذ القرارات السيادية في مجال الطاقة.

ويتضمن جدول أعمال القمة، تدشين المقر الرئيسي لمعهد أبحاث الغاز التابع لمنتدى الدول المصدرة للغاز، الذي يعد مركزًا للابتكار والأبحاث في مجال الغاز، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات المهمة، حيث سيتم تقديم تقرير “توقعات الغاز العالمية 2050” في اليوم الأول (29 فبراير).

كما سيركز جدول الاجتماع الوزاري الاستثنائي للمنتدى، على مناقشة القرارات المرتبطة بالمنتدى، بالإضافة إلى توقيع مذكرات التفاهم وحفل توزيع جوائز لتكريم الشخصيات والهيئات التي ساهمت بشكل استثنائي في قطاع الغاز.

كما سيتم خلال القمة التوقيع على بروتوكولات اتفاق مع اللجنة الأفريقية للطاقة ومعهد البحوث الاقتصادية لمنطقة “الاسيان” ودول شرق آسيا.

وستشهد القمة اجتماع رؤساء الدول والحكومات للمصادقة على “إعلان الجزائر”، والتي ستختتم أعمالها بندوة صحفية.