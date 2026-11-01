وزير الخارجية: ملتزمون بمتابعة تنفيذ توصيات منتدى الجاليات

قال وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك إن قطاعه ملتزم بمتابعة تنفيذ التوصيات السبع الصادرة عن منتدى الجاليات الموريتانية في الخارج، بالتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية المعنية، وإطلاع ممثلي الجاليات بصورة منتظمة على مستوى تقدم تنفيذها.

وأضاف ولد مرزوك، السبت، خلال اختتام أعمال النسخة الأولى من المنتدى في نواكشوط، أن توجيهات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني شكلت إطارا مرجعيا لأعمال المنتدى، من خلال الدعوة إلى إيجاد حلول مستدامة للتحديات التي تواجه الموريتانيين في الخارج، واستشراف الحلول الكفيلة بتجاوزها، والتأكيد على ضرورة تحويل مخرجات المنتدى إلى حلول مستدامة.

وشدد الوزير على أهمية الاستفادة من الكفاءات والخبرات التي راكمها الموريتانيون في بلدان الإقامة، وتوجيهها نحو دعم التنمية الوطنية، سواء عبر الاستثمار في البلاد أو نقل المعارف والخبرات المهنية والعلمية.

وتضمنت التوصيات السبع إنشاء مجلس وطني للجاليات الموريتانية في الخارج، وصندوق لدعم استثماراتها، وإطلاق صكوك إسلامية موجهة إليها بضمان من الدولة، إضافة إلى برنامج وطني لتعبئة الكفاءات الموريتانية بالخارج.

كما شملت التوصيات إنشاء صندوق للمساعدة الاجتماعية للمساهمة في نقل جثامين المتوفين ومواكبة الحالات الإنسانية، وتوسيع شبكة التمثيل القنصلي لتشمل البلدان التي تضم تجمعات موريتانية معتبرة، وافتتاح مراكز تعليمية وثقافية للحفاظ على ارتباط الأجيال الجديدة بوطنها وهويتها الثقافية.