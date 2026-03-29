قال المدير ولد بونا، عضو اللجنة الدائمة لحزب الإنصاف الحاكم في موريتانيا، إن الحديث عن تعديل المواد الدستورية المتعلقة بالمأموريات الرئاسية في الحوار الوطني “سابق لأوانه”، مشدداً على أن الحزب “لا يستبق الأحداث”.

وفي مقابلة مع “صحراء 24” بثت مساء اليوم الأحد، أشار إلى أن موضوع “المأموريات” الرئاسية ليس على أجندة خارطة طريق الحوار الوطني.

وأضاف: “سنجلس غدا مع الفرقاء السياسيين في اجتماع سيناقش خارطة طريق للحوار”، مشددا على أن اللقاء يندرج ضمن المرحلة التمهيدية التي سيتم خلالها الاتفاق على محاور الحوار.

ولفت القيادي في حزب الإنصاف إلى أن المرحلة الحالية ما زالت تمهيدية، وأن طرح مسألة المأموريات في هذا التوقيت “سابق لأوانه”.

وتابع: “لا يمكن الحديث عن نتائج الحوار وما زلنا في المراحل التحضيرية”.

وقال ولد بونا، إن حزب الإنصاف سيعرض موقفه من مختلف المحاور التي سيتفق عليها الفرقاء السياسيون خلال جلسات الحوار “إذا انطلق”، مشيراً إلى أن الوثيقة التي قدمتها الأغلبية تمثل مرجعية للحزب.

وأبدى تفاؤله إزاء الاجتماع المرتقب مع الفرقاء السياسيين لتوحيد المواقف بشأن محاور الحوار.

ويهدف الاجتماع إلى تقريب وجهات النظر حول قضايا خلافية، بما يضمن مشاركة أوسع ويحد من المخاطر السياسية والاجتماعية خلال تنفيذ الحوار.