أوقفت الشرطة الموريتانية 21 شخصاً، من بينهم أجانب، للاشتباه في انتمائهم إلى شبكة تنشط في تهريب المخدرات عبر الحدود باتجاه مدينة ازويرات، وفق ما أفاد به بيان رسمي.

وقالت الشرطة إن العملية، التي نفذها المكتب المركزي لمكافحة تهريب المخدرات والمواد ذات التأثير النفسي، جاءت بعد عمليات تحرٍ ومتابعة، وأسفرت عن تفكيك الشبكة.

وأضاف البيان أن السلطات ضبطت نحو 45 كيلوغراماً من الحشيش، إلى جانب حوالي 6000 حبة مهلوسة من نوع “بروكابارين” و14000 حبة من مخدر الإكستازي.

كما صادرت الشرطة وسائل نقل استُخدمت في النشاط، بينها سيارة رباعية الدفع لنقل المخدرات من الحدود إلى منطقة متاخمة لازويرات، وسيارة من نوع “هيلكس” لإدخال الكميات إلى داخل المدينة، وأخرى من نوع “كورولا” للتوزيع.

وأشارت إلى ضبط أسلحة نارية ومبالغ مالية وهواتف محمولة كانت بحوزة المشتبه بهم.

وقالت الشرطة إن جميع الموقوفين أُحيلوا إلى النيابة العامة يوم أمس بعد استكمال إجراءات البحث الابتدائي.