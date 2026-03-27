أعلن فريق الاتصال الخاص بالرئيس السنغالي السابق ماكي صال أن ترشحه لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة لا يزال قائماً، رغم عدم اعتماد مشروع قرار داخل الاتحاد الإفريقي كان يهدف إلى دعمه رسمياً.

وأوضح الفريق، في بيان صدر الجمعة، أن مفوضية الاتحاد الإفريقي أبلغت بأن مشروع القرار الذي قدمه مكتب مؤتمر رؤساء الدول والحكومات لم يُعتمد، بعد أن قامت 20 دولة عضواً بكسر ما يعرف بـ”إجراء الصمت”.

وبحسب البيان، فإن 14 دولة من بين هذه الدول أبدت اعتراضاً صريحاً على المشروع، فيما طلبت 6 دول تمديد مهلة الإجراء دون تقديم اعتراض، وهو ما حال دون اعتماد القرار بصيغته الأولية.

وأشار البيان إلى أن 35 دولة عضواً من أصل 55 في الاتحاد الإفريقي لم تعترض على المشروع ولم تطلب تمديد المهلة، ما اعتبره فريق صال مؤشراً على وجود دعم معتبر لترشحه داخل المنظمة القارية.

وأضاف أن تطورات لاحقة شهدت تراجع كل من مصر عن طلب تمديد المهلة، وليبيريا عن اعتراضها، ما خفّض عدد الدول المعترضة إلى 13، فيما بقيت 5 دول متمسكة بطلب التمديد.

وأكد البيان أن ملف ترشح ماكي صال، الذي تم إيداعه رسمياً في 2 مارس الجاري، لا يزال قائماً، مشيراً إلى استمرار الاتصالات الدبلوماسية في هذا الإطار.

كما عبّر فريق الاتصال عن شكره للدول التي دعمت مشروع القرار، مع التأكيد على احترام مواقف الدول التي اعترضت أو طلبت التمديد، في إطار قواعد العمل داخل الاتحاد الإفريقي.

وفي السياق ذاته، أشار البيان إلى دعم منظمة “المدن والحكومات المحلية المتحدة في إفريقيا” لترشح صال، عقب اجتماع عقدته في نواكشوط يوم 25 مارس الجاري، إضافة إلى ما وصفه بتزايد الدعم من شخصيات وهيئات داخل القارة وخارجها