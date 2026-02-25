بدأت الحكومة الموريتانية إجراءات التحضير لاكتتاب 3000 موظف ووكلاء دولة، بحسب بيان مشترك قدمه وزيرة الوظيفة العمومية والعمل ووزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة خلال اجتماع الحكومة.

وبحسب بيان مجلس الوزراء، فإن العملية تهدف إلى تزويد القطاعات ذات الأولوية بالموارد البشرية، مشيراً إلى أن لجنة وزارية برئاسة الوزير الأول تتولى الإشراف على توجيه الاكتتاب واعتماد خياراته الأساسية.

وأضاف أن لجنة فنية يرأسها الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة ستنسق الجوانب التنظيمية مع وزارة الوظيفة العمومية والعمل والقطاعات المستفيدة واللجنة الوطنية للمسابقات، فيما ستتولى لجنة فنية ثانية برئاسة وزير التحول الرقمي اقتراح حلول تقنية لتنظيم المسابقة باستخدام أدوات رقمية.

وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني قد تعهد باكتتاب ثلاثة آلاف موظف خلال المرحلة المقبلة، من أجل توفير فرص عمل أمام الشباب الموريتاني.

جاء ذلك خلال إشرافه في قصر المؤتمرات المرابطون بالعاصمة نواكشوط، على اختتام المؤتمر الوطني لتمكين الشباب، بمشاركة أكثر من 1300 شاب.

وأعلن الرئيس الموريتاني خلال اللقاء، عن جملة من القرارات شملت، استحداث مؤسسة تتولى تنسيق إطار تشاوري يجمع مختلف الشباب في جميع الولايات الموريتانية، ستنقل إليها صلاحيات المجلس الأعلى للشباب.

وشملت القرارات رفع ميزانية التشغيل واكتتاب 3 آلاف موظف، وتوفير آلاف فرص العمل خلال السنتين المقبلتين.