أقامت سفارة المملكة العربية السعودية في نواكشوط مساء الأربعاء حفل إفطار في العاصمة الموريتانية بمناسبة الذكرى الـ299 ليوم تأسيس المملكة العربية السعودية، بحضور مسؤولين حكوميين وشخصيات دبلوماسية ودينية.

ومثل الحكومة الموريتانية في الحفل وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الحسين مدو، ووزير الصحة محمد محمود أعل محمود، إلى جانب أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في نواكشوط.

وقال السفير السعودي لدى موريتانيا، عبد العزيز عبد الله الرقابي، في كلمة بالمناسبة، إن الاحتفاء بيوم التأسيس أُقر بأمر ملكي صدر في 22 فبراير 2022، ليصبح مناسبة وطنية تُخلد سنوياً.

وأوضح السفير أن اليوم يرمز إلى تأسيس الدولة السعودية الأولى عام 1727 على يد محمد بن سعود، مروراً بالدولة السعودية الثانية، وصولاً إلى توحيد المملكة على يد عبد العزيز آل سعود، الذي أسس دعائم النهضة الحديثة للمملكة وعزز مكانتها إقليمياً ودولياً.