أطلقت خيرية الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم)، يوم الأربعاء، عملية لتوزيع مساعدات غذائية ونقدية في ولاية تيرس زمور شمالي موريتانيا، بمناسبة شهر رمضان، بحسب ما أعلن مسؤولون محليون.

وقالت الخيرية إن العملية تشمل توزيع 2082 سلة غذائية على أسر تصفها بالمتعففة وأشخاص من ذوي الإعاقة في الولاية، إضافة إلى تقديم إعانات نقدية لـ356 من أئمة المساجد وشيوخ المحاظر والمؤذنين.

ووفق القائمين على البرنامج، يبلغ الغلاف المالي الإجمالي للعملية نحو 70 مليون أوقية قديمة.

وجرى إطلاق العملية في مباني الولاية بحضور والي تيرس زمور إدريسا دمبا كوريرا، إلى جانب المدير العام المساعد للخيرية امربيه ربه ماء العينين.

وتنفذ الشركة الوطنية للصناعة والمناجم، وهي شركة عمومية تنشط في مجال استخراج الحديد، برامج اجتماعية في مناطق وجودها، خصوصا في شمال البلاد.