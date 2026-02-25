أجرى مجلس الوزراء الموريتاني اليوم الأربعاء، جملة من التعيينات شملت عدة قطاعات حكومية، وذلك على النحو التالي:

وزارة المالية

ديوان الوزير

الوكالة القضائية للدولة

– المدير العام: السيد أحمد عبد الله مصطفى، مستشار مكلف با لشؤون السياسة الجنائية بوزارة العدل سابقا ، خلفًا للسيد ماء العينين خليف ه ، الذي استفاد من حقه في ال تقاعد

وزارة الوظيفة العمومية والعمل

ديوان الوزير:

– مستشار فني مكلف بالقضايا القانونية: السيد سيدي زبير سيدي، ملحق بديوان وزير الصحة سابقا خلفا للسيد خالد ولد شيخنا الذي استفاد من حقة في التقاعد.

– مستشار فني مكلف بالوظيفة العمومية والاصلاح الإداري: السيد الطيب ولد الطالب ولد سيدي، المدير العام المساعد للمديرية العامة للوظيفة العمومية سابقا خلفا للسيد عبد الرحمن سيدي عبد الله الذي استفاد من حقه في التقاعد.

الإدارة المركزية

المديرية العامة للوظيفة العمومية:

– المدير العام المساعد: السيد سيدي ولد السالك، مدير تسيير عمال الدولة سابقا خلفا للسيد الطيب ولد الطالب ولد سيدي الذي عين مستشارا مكلف بالوظيفة العمومية والاصلاح الإداري.

مديرية تسيير عمال الدولة:

– المدير: السيد سيد أحمد البكاي محمد: مدير مساعد لإدارة تسيير عمال الدولة سابقا خلفا للسيد سيدي ولد السالك.

– المدير المساعد: لكبيد ولد محمد، رئيس مصلحة تسيير الموظفين سابقا خلفا للسيد سيد أحمد البكاي محمد.

المديرية العامة للعمل:

مديرية إدارة العمل:

– المدير ة : السيدة عيشة عيسى ك ي، مفتشة شغل خلفا للمرحوم محمد الأمين بمب .

وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة

ديوان الوزير

مكلفون بمهام

– صفية هاشم، مديرة الأسرة والمرأة والنوع سابقا.

– عاليون ع ث مان ا نيانغ ، مدير الطفولة سابقا.

– محمد سليمان، مفتش مكلف بالطفولة سابقا.

المستشارون

– المستشارة المكلفة بالاتصال: ليلى العربي، مكلفة بمهمة سابقا.

المفتشية الداخلية

– المفتش المكلف بالطفولة: يحفظ ه لمهاب، مكلف بمهمة سابقا.

الادارة المركزية

مديرية الطفولة

– المديرة: أمو بارو ص و ، حاصلة على شهادة ماستر في الانثروبولوجيا القانونية والسياسية من جامعة باريس الأولى السوربون ومتخصصة في السياسات الاجتماعية.

مديرية الأسرة والترقية النسوية والنوع

– المديرة: القلاوية خطري، مستشارة مكلفة بالاتصال سابقا.

– المديرة المساعدة: أمن ة النعمة، منسقة برنامج الرفاه الأسري سابقا.

مديرية الدراسات والتعاون والمتابعة

– المدير: محمد الأمين أباه، حاصل على الدكتوراه في علوم التربية والتسيير.

المدير المساعد: سيد احمد زين العابدين، المدير المساعد لمديرية تنسيق عمل المديريات الجهوية سابقا.

مديرية تنسيق عمل المديريات الجهوية