أعلنت الشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك)، اليوم الأربعاء، عن انقطاعات مؤقتة للتيار الكهربائي في عدد من أحياء نواكشوط، بسبب أعمال صيانة مبرمجة على شبكة التوزيع.

وأوضحت الشركة، في بيان نشرته، أن الأشغال ستُنفذ يومي الخميس 26 فبراير 2026 والسبت 28 فبراير 2026، ما سيؤدي إلى انقطاع التيار من الساعة الثامنة صباحًا حتى الواحدة زوالًا.

وأضافت أن المرحلة الأولى، يوم 26 فبراير، ستشمل منطقتي عين الطلح والبوادي بمقاطعة تيارت، فيما ستطال المرحلة الثانية، يوم 28 فبراير، وسط العاصمة ومنطقة المستشفى الوطني.

وقدمت صوملك اعتذارها للمشتركين في المناطق المعنية، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تحسين جودة واستمرارية الخدمة وضمان سلامة تشغيل المنشآت الكهربائية.