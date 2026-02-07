قال السفير المدير العام للموريتانيين في الخارج بوزارة الشؤون الخارجية، محمد مولود ولد محمد سالم، إن تنظيم منتدى الجاليات في الخارج يشكل «التزاماً رئاسياً» تعمل الوزارة على تجسيده.

وأضاف المدير العام، خلال حديثه أمام الجالية الموريتانية في جمهورية الصين الشعبية، أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني وجّه تعليمات للوزارة بالشروع في التحضير للمنتدى بما يضمن أوسع مشاركة للجاليات في مختلف مناطق العالم.

وأوضح أن زيارة بعثة الوزارة إلى الصين للقاء الجالية تمثل تأكيداً على حرص الدولة على الوصول إلى مواطنيها في المهجر أينما كانوا، وإشراكهم في الجهود المبذولة لضمان أفضل تحضير للمنتدى.

وشدد المدير العام على أن المنتدى لم يتم إلغاؤه، وأن الوزارة ماضية في تنظيمه، موضحاً أن ما حدث هو تأجيل جاء بناءً على طلب ورغبة عدد معتبر من الجاليات، بهدف تمكينها من التحضير بشكل أفضل ومنحها الوقت الكافي لذلك.

وكان الرئيس الموريتاني قد تعهد، في منتصف ديسمبر 2022، بتنظيم مؤتمر للجاليات يشارك فيه مندوبون من مختلف المكاتب التي تمثل الموريتانيين المقيمين في أنحاء العالم.