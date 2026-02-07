وزعت مفوضية الأمن الغذائي في موريتانيا، أمس الجمعة في مدينة جول شرق البلاد، أكثر من 171 طناً من المواد الغذائية الأساسية لصالح سكان المدن القديمة، بمناسبة شهر رمضان.

وقالت المفوضية، في منشور لها، إنها قدمت دعماً لنظافة عواصم مقاطعات ولاية كوركول في إطار مكوّن الغذاء مقابل العمل، دعماً للأمن الغذائي للفئات الهشة.

ووفق ما أعلن عنه بشكل رسمي، ستستفيد من التوزيعات الغذائية 2450 أسرة من بين الأسر الأكثر هشاشة في كل من ولاتة وشنقيط ووادان وتيشيت، إضافة إلى جول، وتشمل المواد الموزعة الأرز والسكر وزيت الطهي.

كما تستفيد البلديات المركزية في مقاطعات كوركول من دعم غذائي يتمثل في أكثر من 71 طناً من مادتي الأرز وزيت الطهي، تعزيزاً للأمن الغذائي للفئات الهشة، حسب المفوضية.