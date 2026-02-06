Close Menu
الجمعة, 6 فبراير
24/24 :
تخرج دفعة جديدة من الأطباء العسكريين في أطار

أحمد بديبواسطة

تخرجت اليوم في مدينة أطار دفعة جديدة من الأطباء العسكريين، بحضور المدير العام للخدمات الصحية للقوات المسلحة وقوات الأمن الصيدلاني، العقيد محمد محمود الطالب جدو، وقائد الأكاديمية المساعد، العقيد المصطفى ولد سيد.

وتشكل هذه الدفعة إضافة نوعية للطاقم الطبي العسكري، سواء على مستوى الخدمات الطبية العامة أو الميدانية، في وقت تشهد فيه الصحة العسكرية تطوراً ملموساً.

وشهد القطاع الصحي العسكري في الفترة الأخيرة افتتاح مزيد من المراكز الصحية، وإقامة مؤتمرات دولية متخصصة، إلى جانب تكوين أعداد متزايدة من الأطباء العسكريين.

