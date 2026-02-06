أفاد مصدر من حركة الانبعاث الانعتاقية (إيرا) لموقع صحراء ميديا أن أحد مناضلي الحركة، ويدعى النعمة، تعرض لكدمة في الرأس جراء ضربه أمام مفوضية الشرطة بدار النعيم.
وأوضح المصدر أن مجموعة من مناضلي الحركة كانوا معتصمين أمام المفوضية للمطالبة بالإفراج عن بعضهم، عندما استخدمت الشرطة غاز مسيل للدموع لتفريق المحتجين.
وأضاف المصدر أن النعمة نُقل إلى المستشفى لتلقي الإسعافات، وحالته مستقرة ويجري حاليًا إجراء فحص بالأشعة المقطعية (أسكانير) لتحديد مدى إصابته.
الجمعة, 6 فبراير
