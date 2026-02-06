قال وزير التجهيز والنقل الموريتاني، اعل ولد الفيرك، إن المقاطع الطرقية من طريق تجكجة–سيلبابي، وسيلبابي–غابو، شهدت “تأخراً كبيراً” بسبب عدم مطابقة الدراسات للواقع.

وأكد ولد الفيرك خلال جولة تفقدية للمقاطع اليوم الجمعة، أنه تم تحديث الدراسات، إذ ارتفع عدد المنشآت المائية من 20 منشأة إلى 110 منشآت، كما اكتملت الدراسات التفصيلية وتم توقيع الملاحق الخاصة بها وتأمين تمويلها، وفق قوله.

وأضاف الوزير أنه لم يعد هناك عذر لتأخر الأشغال بعد الآن.

وأوضح أن الأشغال في مقطع طريق سيلبابي–العبلي متقدمة، إذ أُنجزت فيه عشر منشآت مائية، وتم وضع 30 كيلومتراً من الطبقة الأخيرة قبل التعبيد، فيما لا تزال 10 كيلومترات قيد الإنجاز.