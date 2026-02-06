نظم المركز الموريتاني للبحوث والدراسات الإنسانية “مبدأ”، اليوم الجمعة في نواكشوط، ندوة بعنوان “التحولات الجيوسياسية وتأثيرها على موريتانيا”.

وقال رئيس المركز، محمد سيد أحمد فال الوداني، إن الندوة تنعقد في وقت يشهد فيه العالم تحولات في النظام الدولي، حيث تتآكل اليقينيات الكبرى، وتتفكك مراكز القوة، ويعاد تعريف مفاهيم السيادة والنفوذ والدور، وفق قوله.

وأكد أن الدول في زمن التحولات “لا تقاس بحجمها، بل بقدرتها على الوعي بذاتها وتحويل الجغرافيا من إطار صامت إلى فعل سياسي عقلاني”.

من جانبه، شدد رئيس الجلسة الدكتور محمدو أمين على أهمية الندوة والسياق الذي تنعقد فيه، مبرزاً ما يتيحه حضور نخبة من المحاضرين من قدرة علمية ومعرفية على مقاربة مختلف الأبعاد المرتبطة بموضوعها، وتقديم قراءات معمقة تسهم في إثراء النقاش وتوسيع آفاق الفهم حول القضايا المطروحة.

ويقول المركز إن تنظيم هذه الندوات يهدف إلى “فتح نقاش معمق حول التغيرات الدولية الراهنة وانعكاساتها المحتملة على الواقع الوطني، واستشراف آفاق التعامل معها في ظل التحولات الإقليمية والدولية المتسارعة”.