أعلنت الرئاسة الموريتانية بموجب مرسوم صادر اليوم الخميس تعيين يحي أحمد الوقف رئيسا للأمانة الوطنية للمحتوى المحلي.

ويشغل ولد أحمد الوقف الآن منصب نائب رئيس حزب الإنصاف الحاكم.