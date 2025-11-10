أشاد حزب الكرامة بمضامين الخطاب الذي ألقاه الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مقاطعة انبيكت لحواش، معتبرًا أنه “يتجاوز السياسة الإجرائية إلى جوهرها الأخلاقي، ويضع القيم أساسًا لبناء دولة العدل والإنصاف”.

وأوضح الحزب، في بيان صادر عن مكتب الثقافة والإعلام، أن ما تواجهه موريتانيا اليوم “ليس أزمة نصوص أو مؤسسات، بل امتحان للقيم التي تنظّم علاقة المواطن بالدولة، والدولة بالمجتمع”.

وثمّن البيان ما تضمنه الخطاب من مواقف وصفها بـ“المفصلية”، من أبرزها:

التأكيد على أن الموظف العمومي ممثل للدولة وحدها، لا لأي ولاء اجتماعي خاص؛

والتشديد على أن المكونات الاجتماعية والثقافية تمثل مصادر ثراء لا وصاية؛

ووضع حد للنزاعات العقارية ذات البعد القبلي باعتبارها “تمس معنى الدولة ذاتها”؛

والتصريح بأن خطاب الكراهية والفرز الجهوي أو القبلي “ليس رأيًا سياسيًا بل تهديد مباشر للسلم الأهلي”.

وأكد الحزب أن هذه التوجهات “تجسّد مفهوم الدولة العادلة”، داعيًا إلى تفكيك منظومات الامتياز غير المرئية، وترسيخ المدرسة الجمهورية كفضاء للمساواة، وإعلاء قيمة الانتماء للحق العام فوق الولاءات الضيقة.

وختم البيان بدعوة القوى السياسية إلى “ممارسة التنافس في إطار البرامج لا الهويات”، والنخب إلى “تحمل مسؤوليتها الأخلاقية”، والمؤسسات الدينية والثقافية إلى “تعزيز قيم الجامع الوطني”.