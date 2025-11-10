أودت مواجهات بين مجموعات مسلخة متحاربة في شمال شرق نيجيريا بحياة نحو 200 شخص في منطقة بحيرة تشاد، بحسب ما أفادت به وكالة فرانس برس الاثنين.

واندلعت المعارك بين عناصر بوكو حرام وتنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا في دوغون تشيكو على ضفاف بحيرة تشاد الأحد، بحسب ذات المصدر

وقال باباكورا كولو من حركة مناهضة للمسلحين تدعم الجيش النيجيري لفرانس برس “من الحصيلة التي حصلنا عليها، قتل حوالى 200 مسلحة من تنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا في القتال”.

كما أكد مصدر سابق في بوكو حرام أعلن تخليه عن العنف لكنه يتابع أنشطة المسلحين في المنطقة بأن “حوالى 300 مقاتل من تنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا قتلوا في المواجهات” فيما صودرت العديد من أسلحتهم. واشار إلى أن بوكو حرام خسرت أربعة مقاتلين في المعركة.

وذكر مصدر استخباراتي نيجيري يعمل في المنطقة، بأنه يتابع تداعيات المواجهات التي قدر بأنها “أودت بأكثر من 150” شخصا.

وقال المصدر الاستخباراتي “نحن على علم بالقتال الذي يمثل نبأ جيدا بالنسبة لنا”.

وتخوض بوكو حرام وتنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا معركة دموية للسيطرة على أراض منذ انقسمت المجموعتان عام 2016 بسبب خلافات فكرية، فيما تركزت معظم المعارك في محيط بحيرة تشاد.