حصلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا، على اعتماد الرتبة “أ”، من التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بهذا الخصوص.

وقال رئيس اللجنة البكاي ولد عبد المالك خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين بنواكشوط، إن “هذا التصنيف يمثل نصرا لموريتانيا وللوضع العام لحقوق الإنسان في البلاد.”

وأوضح أن من “بين فوائد هذا التصنيف، التأكيد على استقلالية اللجنة وحيادها واعتراف المجتمع الدولي بخبرتها في المجال، إضافة إلى حقها في المشاركة في مختلف آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، والحصول على العضوية الكاملة في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مع التمتع بحق التصويت وتقلد المناصب داخله.”

وأضاف أن هذا التصنيف، : يمنح اللجنة كذلك اعترافا دوليا متجذرا باستقلاليتها ومهنيتها، ويعزز ثقة الشركاء الفنيين والماليين بها، كما يسهم في دعم ملف موريتانيا خلال الاستعراض الدوري الشامل وتحسين صورتها العامة في مجال حقوق الإنسان.”