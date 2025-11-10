وقع وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا،مع سفير اليابان أوتشيدا تاتسوكوني اليوم الاثنين بنواكشوط، مذكرة اتفاق بشأن برنامج العون الغذائي الياباني 2025.

ويبلغ التمويل الحالي أربعمائة مليون (400.000.000) ين ياباني، أي ما يعادل حوالي (110.000.000) أوقية جديدة،حسب الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية).

وسيُمنح حسب المصدر نفسه، على شكل كمية من مادة الأرز، “يتم بيعها بالمزاد العلني لضمان التموين المنتظم للسوق ولتثبيت أسعار هذه المادة الاستراتيجية الحساسة، ويستخدم ربع عائدات عملية البيع هذه لتمويل مشاريع متنوعة ومدرة للدخل لفائدة الطبقات الهشة من المواطنين.”

وأكد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، أن دعم اليابان المستمر لموريتانيا، “من خلال اتفاقية الدعم الغذائي الموقعة عام 2012، سيساهم بشكل كبير في استقرار سوق الأرز من خلال توفير كميات كبيرة من هذه المادة الاستراتيجية وبيعها عبر المزاد العلني لضمان استقرار الأسعار.”