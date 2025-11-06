فاز العرض المسرحي الموريتاني “ديبة” بجائزة الرابطة الافريقية للمعاهد العليا للفنون الدرامية، ضمن المهرجان الدولي للمعاهد العليا للمسرح FISAD في نسخته الحدية عشرة، التي استضافتها العاصمة المغربية الرباط.

ومسرحية “ديبة”،مستوحاة من رواية الكاتب الموريتاني المختار سالم، وبإدارة إخراجية لسالي عبد الفتاح، ويجمع بين البُعد الشخصي والبعد الجماعي؛ حيث تتقاطع الذاكرة الفردية مع الأسئلة الكبرى المتعلقة بالهوية، والانتماء، والتحوّلات الاجتماعية التي تعصف بالمجتمع.

وفازت المسرحية الإيطالية “الشاشة”، للأكاديمية المسرحية بروما، صوفيا أمندوليا، بالجائزة الكبرى للدورة الحادية عشرة للمهرجان الدولي للمعاهد المسرحية .

أما جائزة أفضل أداء ذكوري، فكانت من نصيب رامز بشير عن دوره في مسرحية “راملت” لجامعة الفنون أرتيد – آرنهم بهولندا.

ومنحت لجنة التحكيم جائزة البحث لمسرحية “دائما نفس الأغنية” لمدرسة المسرح بجامعة مايور في الشيلي، فيما نالت “ماسارا” البولندية جائزة لجنة التحكيم الخاصة.

وعادت جائزة السينوغرافيا لمسرحية “ذلك نوفمبر” من جامعة كالداس بكولومبيا، بينما فازت المدرسة العليا للفن الدرامي بقرطبة بجائزة أفضل إخراج عن مسرحية “تيريسيس”.

ومنحت لجنة التحكيم تنويها خاصا لمسرحيتي “إلكتريكس” من معهد المسرح ببرشلونة، و”ريمونتادا” من جامعة الفنون بأوترخت بهولندا.

ويعد المهرجان الدولي للمعاهد المسرحية منصة فنية وثقافية تجمع بين اللقاء والتكوين وتبادل الخبرات بين الطلبة الفنانين الشباب والأساتذة من مختلف المدارس العليا للفن المسرحي من جميع أنحاء العالم.