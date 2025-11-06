أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تسجيل 404 حالات إصابة بشرية مؤكدة بمرض الحمى النزفية، بينها 42 حالة وفاة في كلٍّ من موريتانيا والسنغال، وذلك خلال الفترة الممتدة من 20 سبتمبر حتى 30 أكتوبر 2025، وسط تحذيرات من ارتفاع خطر انتشار العدوى في المنطقة.
أوضحت المنظمة أن الظروف البيئية والمناخية الحالية، بما في ذلك فترات الأمطار الغزيرة وتكاثر البعوض، أسهمت في تهيئة بيئة خصبة لانتقال المرض على نطاق أوسع، خصوصًا في المناطق الريفية التي تشهد نشاطًا زراعيًا وحيوانيًا مكثفًا.
ودعت إلى اعتماد نهج “الصحة الواحدة”، الذي يدمج بين الصحة البشرية والحيوانية والبيئية لضمان استجابة فعالة وشاملة تقلل فرص انتقال العدوى عبر الحدود.
وشددت منظمة الصحة العالمية على ضرورة تكثيف المراقبة الميدانية، والالتزام بإجراءات الوقاية الشخصية، مثل استخدام المبيدات الطاردة للحشرات، وارتداء معدات الحماية للعاملين في قطاع الثروة الحيوانية، مع توعية المجتمعات المحلية بخطورة التعامل المباشر مع الحيوانات المصابة.
كما أكدت المنظمة أن السيطرة على تفشي الحمى النزفية تتطلب تعاونًا وثيقًا بين وزارات الصحة والزراعة والبيئة في البلدين، إلى جانب دعم المنظمات الدولية في توفير المستلزمات الوقائية والمخبرية للكشف المبكر عن الحالات وعزلها.