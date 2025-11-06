أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تسجيل 404 حالات إصابة بشرية مؤكدة بمرض الحمى النزفية، بينها 42 حالة وفاة في كلٍّ من موريتانيا والسنغال، وذلك خلال الفترة الممتدة من 20 سبتمبر حتى 30 أكتوبر 2025، وسط تحذيرات من ارتفاع خطر انتشار العدوى في المنطقة.

أوضحت المنظمة أن الظروف البيئية والمناخية الحالية، بما في ذلك فترات الأمطار الغزيرة وتكاثر البعوض، أسهمت في تهيئة بيئة خصبة لانتقال المرض على نطاق أوسع، خصوصًا في المناطق الريفية التي تشهد نشاطًا زراعيًا وحيوانيًا مكثفًا.