حصل نظام تسيير السلامة والصحة في بيئة العمل في الشركة الوطنية للصناعة والمناجم “سنيم” على شهادة المعيار الدولي “أيزو 45001″، التي تغطي جميع جوانب السلامة والصحة في العمل، وذلك وفقا لما أوردته نشرية تصدرها إدارة الاتصال والعمل الاجتماعي في الشركة.

وذكرت النشرية أن هذا الاعتراف الدولي جاء بعد عملية تدقيق شاملة أجرتها مؤسسة AFNOR Certification الفرنسية خلال الفترة ما بين 15 و26 سبتمبر 2025، حيث تم تقييم نظام “سنيم” للسلامة والصحة المهنية وفق أعلى المعايير الدولية.

وقال رئيس قطاع السلامة بالشركة أحمد فال ولد محمد احبيبإن هذا الاعتراف يمثل إشادة دولية بالتزام شركة سنيم المستمر بضمان بيئة عمل آمنة وسليمة ومستدامة لجميع عمالها.

وأضاف ولد محمد احبيب أن هذا النجاح ثمرة تعبئة جماعية وجهود متواصلة، داعيا إلى الحفاظ على نفس مستوى الالتزام والتعبئة من أجل تعزيز فعالية .

وأوضحت النشرية الصادرة عن الشركة أن معيار “أيزو 45001” يعد المرجع العالمي في مجال أنظمة إدارة السلامة والصحة المهنية، إذ يوفر إطارا متكاملا لتسيير المخاطر وتحسين الأداء، ويرتكز على أربعة أبعاد أساسية: التخطيط، والتنفيذ، والمتابعة، والتحسين المستمر.

ويهدف هذا المعيار إلى مساعدة المؤسسات على الحد من حوادث وإصابات العمل، وتحسين بيئة العمل بشكل مستدام، من خلال إشراك جميع الفاعلين وتعزيز ثقافة الوقاية.