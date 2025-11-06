بدأ الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الخميس، زيارة عمل إلى ولاية الحوض الشرقي تستمر عشرة أيام، سيطلق خلال عددا من المشاريع التنموية.

ويرافق ولد الغزواني في هذه الزيارة 12 وزيرا من الحكومة، بالإضافة إلى عدد من المستشارين والمكلفين بمهام في الرئاسة الموريتانية.

وسيطلق ولد الغزواني خلال هذه الزيارة البرنامج التنموي الاستعجالي للنفاذ إلى الخدمات الأساسية في 11 ولاية، بغلاف مالي يزيد على 27 مليار أوقية، سيتم تنفيذه خلال 30 شهرا.

وستستفيد ولاية الحوض الشرقي في إطار هذا البرنامج من 40 مليار أوقية قديمة، ستوجه لتشييد مرافق خدمية في مختلف مقاطعات هذه الولاية الثمان، تم تحديدها عبر تشاور مع السكان المحليين مكن من إبراز الاحتياجات ذات الأولويات على مستوى كل بلدية.

وحسب ما أعلن عنه، فستتعزز المرافق الخدمية في هذه الولاية مع انتهاء مدة تنفيذ هذا البرنامج، ببناء 1156 حجرة دراسية، وبناء 6 مراكز صحية، و43 نقطة صحية، وتحويل نقطتين صحيتين إلى مراكز، وترميم مركزين ونقطتين صحيتين، واقتناء 15 سيارة إسعاف، ومعدات طبية، وحفر 133 بئرا إرتوازية، وبناء 27 خزانا مائيا، وتجهيز 40 بئرا ارتوازية، وتوسيع وترميم 42 شبكة مياه للشرب، وإعادة تأهيل مصادر المياه التقليدية في عواصم مقاطعات الولاية التي استفادت من مياه بحيرة أظهر ومضاعفة إنتاج هذه البحيرة.

وسيتم في إطار هذا البرنامج اقتناء 5 مولدات كهربائية لزيادة وتأمين الإنتاج في المدن الحضرية بالحوض الشرقي، وتوسيع 7 شبكات كهربائية، وكهربة 48 قرية ريفية.