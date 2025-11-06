أطلقت سلطة تنظيم النقل الطرقي، حملة تحسيسية حول السلامة الطرقية، تهدف إلى نشر الوعي بأهمية احترام قواعد السير والحد من حوادث المرور.

وتتضمن الحملة استخدام ملصقات توعويةK وسيارات مزودة بمكبرات صوت تبث رسائل إرشادية باللغات الوطنية حول سبل الوقاية من حوادث الطرق.

وقال الأمين العام لسلطة تنظيم النقل الطرقي، أعمر أعلي سالم، إن هذه الحملة تأتي في إطار جهود السلطة الرامية إلى تعزيز ثقافة السلامة المرورية في أوساط مستخدمي الطريق، مبرزا أن التحسيس باللغات الوطنية والمناشير اللاصقة على السيارات تهدف إلى إيصال الرسالة إلى مختلف فئات المجتمع.

وأوضح أن الحملة ستشمل العاصمة وعددا من المدن الداخلية، وتستمر عدة أيام، بمشاركة فاعلين في مجالات النقل والأمن والهيئات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني.

وأضاف أن السلطة دأبت على تنظيم مثل هذه الحملات خلال الفترات التي تشهد كثافة في حركة النقل، مثل مواسم الأعياد وزيارات فخامة رئيس الجمهورية للداخل، حرصا على ضمان انسيابية الحركة وسلامة المواطنين.