دعت إدارة التنظيم والتسويق بالوكالة الوطنية “معادن موريتانيا” جميع الفاعلين الحاصلين على تراخيص معالجة مخلفات التعدين إلى الحضور لمصالحها المختصة قبل 12 من الشهر الجاري لتسوية أوضاعهم الإدارية والفنية.

كما وجهت الإدارة في إيجاز نشرته اليوم، نداءً إلى حاملي تراخيص الاستغلال المعدني الصغير للذهب، دعت فيه إلى التقدم إلى المصالح المعنية في أجل أقصاه 14 من نفس الشهر لاستكمال نفس الإجراءات التنظيمية.

وأكدت الإدارة أن أي تأخر في تسوية هذه الأوضاع سيُعرّض المعنيين لتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها.