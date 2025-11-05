Close Menu
شاهد البث المباشر لصحراء24
الأربعاء, 5 نوفمبر
24/24 :
شاهد البث المباشر لصحراء24
شاهد البث المباشر لصحراء24
موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel
موري آلو

Mauritel

الحكومة تدعو حاملي تراخيص التعدين لتسوية أوضاعهم قبل منتصف نوفمبر

محمد عبد اللهبواسطة
مناطق التنقيب في تيرس زمور (صحراء ميديا)

دعت إدارة التنظيم والتسويق بالوكالة الوطنية “معادن موريتانيا” جميع الفاعلين الحاصلين على تراخيص معالجة مخلفات التعدين إلى الحضور لمصالحها المختصة قبل 12 من الشهر الجاري لتسوية أوضاعهم الإدارية والفنية.

كما وجهت الإدارة في إيجاز نشرته اليوم، نداءً إلى حاملي تراخيص الاستغلال المعدني الصغير للذهب، دعت فيه إلى التقدم إلى المصالح المعنية في أجل أقصاه 14 من نفس الشهر لاستكمال نفس الإجراءات التنظيمية.

وأكدت الإدارة أن أي تأخر في تسوية هذه الأوضاع سيُعرّض المعنيين لتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها.

Mauritel

موري نت
شاركها.

المقالات ذات الصلة