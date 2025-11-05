قالت المديرة العامة للمكتب الإقليمي للبنك الإفريقي للتنمية في تونس والمكلفة بمتابعة المشاريع في موريتانيا، المادين أبلومبرغ، إن الأشغال في جسر روصو “تتواصل بوتيرة متسارعة”.

وأضافت خلال زيارة تفقدية اليوم رافقها فيها وفد من البنك الإفريقي للتنمية، أن الجسر “سيساهم في تعزيز التجارة البينية وتطوير قطاع النقل بين روصو وعدد من دول المنطقة”.

من جانبه، أوضح المستشار السامي بمجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية، فرانسوا ميشل، أن الجسر سيمكن من “تعزيز التعاون الإقليمي لما يمثله من أهمية لموريتانيا والبنك والمنطقة بشكل عام”.

وأكد ميشل أن الجسر “سيعزز التبادل بين بلدين شقيقين هما موريتانيا والسنغال ويدعم اقتصادهما”.

و قامت البعثة على هامش الزيارة بجولة ميدانية للاطلاع على الأشغال الجارية في مشاريع الكهرباء والتعليم والطرق عند الكيلومتر 7 من مدينة روصو.