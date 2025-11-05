التقى وزير الدفاع السنغالي الجنرال بيرم ديوب، اليوم الأربعاء في داكار، وفداً من الجيش المالي برئاسة المستشار الفني بوزارة الدفاع، الكولونيل عمر مايغا.

وقالت وزارة الدفاع السنغالية إن الوفد المالي ناقش مع الوزير تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، في وقت تواجه فيه مالي وضعاً أمنياً واقتصادياً صعباً.

ولم يُكشف بعد عن حيثيات اللقاء، ولا عما إذا كانت مالي تطلب دعماً عسكرياً من السنغال لمواجهة تقدم واستفحال حصار المجموعات المسلحة التابعة للقاعدة.

وتشهد مالي تصاعداً لهجمات هذه المجموعات، خصوصاً في المنطقة الغربية، إذ تنشط جبهة ماسينا التابعة للقاعدة.

وبدأت هذه المجموعات مؤخراً حصاراً خانقاً على العاصمة باماكو، مستهدفة شاحنات نقل الوقود القادمة من دول الجوار، ما وضع العاصمة المالية في وضع صعب، أدى بالسلطات إلى إغلاق المدارس مؤقتاً وتعطيل الحركة التجارية في المدينة التي يقطنها نحو أربعة ملايين نسمة، وتعد حصناً منيعا أمام تقدم المسلحين.