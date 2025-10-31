قال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، إن نسبة النمو الاقتصادي في موريتانيا ستصل خلال سنة 2026 إلى 5.1% مقارنة بـ 4.1% المسجلة سنة 2025، وذلك بفضل الزيادة المنتظرة في إنتاج الغاز وتعزيز الاستثمارات العمومية.

وأوضح الوزير، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الخميس بنواكشوط، أن نسبة التضخم يتوقع أن تنخفض إلى 2% مع نهاية العام الجاري، مما يعكس تحسناً في المؤشرات الاقتصادية العامة واستقراراً في الأسعار.

وأضاف أن الحكومة تعمل على ترسيخ أسس نمو مستدام يقوم على تعبئة الموارد الداخلية، وتوجيه الإنفاق نحو المشاريع الإنتاجية والبنى التحتية الداعمة للتنمية، بما يضمن استدامة المالية العامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين