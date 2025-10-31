وقعت موريتانيا اتفاقية تمويل قرض مع فرنسا بقيمة 39 مليون يورو، لتمويل مشروع يهدف إلى تهجين عشر محطات كهربائية في عدد من المناطق الداخلية، في إطار جهود الحكومة لتوسيع شبكة الكهرباء وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

وقالت وزارة البترول والطاقة الموريتانية في بيان يوم الخميس إن المشروع سيعمل على دمج الطاقة الشمسية وأنظمة تخزين البطاريات مع وحدات الإنتاج القائمة، بما يسهم في زيادة القدرة الإنتاجية وتقليص كلفة الكهرباء وتحسين استدامة الخدمات، دعماً للانتقال الطاقوي نحو مصادر نظيفة.

وتغطي المرحلة الأولى من المشروع بلديات نوامغار وولاته وبومديد والغايرة وشنقيط وأوجفت والمجرية ووادان وتامشكط وتجكجة.

وجرى توقيع الاتفاقية في نواكشوط من قبل وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا عن الجانب الموريتاني، والسفير الفرنسي في نواكشوط إيمانويل بيسنييه، بحضور وزير البترول والطاقة محمد ولد خالد.