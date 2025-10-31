أعلن اليوم الجمعة في العاصمة الموريتانية نواكشوط، وفاة الشيخ محمد الزين ولد القاسم، أحد أبرز الفاعلين في مجال العمل الخيري في البلاد، إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة أثناء وجوده في ولاية لعصابة شرقي موريتانيا.

ولد الشيخ محمد الزين ولد القاسم في خمسينيات القرن الماضي في منطقة لعصابة، ونشأ في أسرة معروفة بالتدين وخدمة المجتمع.

واشتهر منذ شبابه بانخراطه في مبادرات اجتماعية وخيرية، ركزت على مساعدة الفقراء والمرضى ورعاية الأيتام، خصوصاً في ولايتي لعصابة وتكانت.

وتتناقل الأوساط الشعبية في المنطقة روايات عن بدايات الشيخ التي اتسمت بروح المساعدة المبكرة، إذ كان — بحسب معارفه — يعتني بمواشي الجيران ويقضي وقتاً طويلاً في خدمة المرضى، حتى أولئك الذين لا تربطه بهم صلة قرابة.

كما عرف عنه تفانيه في قضاء ديون الآخرين والسعي في مصالح المحتاجين دون تمييز، ما أكسبه سمعة واسعة بوصفه من أبرز رموز التكافل الاجتماعي في الأوساط الريفية.