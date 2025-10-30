صادق مجلس الوزراء خلال اجتماغه الأسبوعي اليوم الخميس على إجراء تعيينات واسعة في عدة وزارات وهي على النحو التالي:
وزارة التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف
الأمانة العامة
– الأمين العام: محمد أحمدو عبدي
وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية
ديوان الوزير
مكلفون بمهام
– الحسينو بام، حاصل على الدكتوراه في الرياضيات المطبقة والإحصاء
– عبد الله سيد أحمد ميمه، حاصل على شهادة سلك ثالث في تقنيات الاتصال
– أبنة عثمان سانغوت، حاصلة على شهادة السلك الثالث في إدارة الأعمال
وزارة المالية
ديوان الوزير
– مكلف بمهمة: محمد يحي الطالب أحمد الديده
المفتشية العامة للمالية
– مفتش عام للمالية، أعلى ولد التيس، المدير العام للضرائب سابقا
الإدارة المركزية
المديرية العامة للضرائب
– المدير العام: مختار السالم مونى، المدير العام للوكالة الرقمية سابقا
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الأمانة العامة
الأمين العام: محمد ولد ابلال، حاصل على شهادة ماستر 2 في الهندسة المعلوماتية
وزارة الطاقة والنفط
ديوان الوزير
– مكلف بمهمة: با الحاج عبدول
المؤسسات العمومية
الشركة الموريتانية للمحروقات
– المدير العام : محمد الأمين الرقاني
وزارة المعادن والصناعة
الأمانة العامة
– الأمين العام: مدو أبات الفيتاسي، حاصل على شهادة الماستر 2 في الجيولوجيا، رئيس مصلحة في المختبر الوطني للأشغال العامة سابقا
الإدارة المركزية
المديرية العامة للمعادن
– المدير العام: محمد أمحمد، مدير السجل المعدني سابقا
مديرية السجل المعدني
المدير: محمد محمد فال ميني، رئيس مصلحة الدراسات واليقظة التكنولوجية في مديرية الجيولوجيا والترقية المعدنية
وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية
المؤسسات العمومية
مؤسسة ميناء خليج الراحة
– المدير العام: جا مختار ملل، المدير العام للوكالة الموريتانية للأنباء سابقا
مؤسسة سوق السمك بنواكشوط
– المدير العام: إدوم أحمد مزيد، مستشار مكلف بالإعلام بوزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي سابقا
وزارة الزراعة والسيادة الغذائية
المؤسسات العمومية
الشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال
المدير العام: أمادي ولد الطالب، أمين عام وزارة التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف سابقا
وزارة التنمية الحيوانية
الأمانة العامة
– الأمين العام: الدكتور أحمد ولد علال
المؤسسات العمومية
شركة مسالخ نواكشوط
– المدير العام: محمد محمود ولد الكيحل
وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي
المؤسسات العمومية
مؤسسة تنفيذ الأشغال المنجزة بالمواد المحلية
– المدير العام: السالك ولد جلال، مهندس إحصائي، محاسب في وزارة المالية سابقا
وزارة التجهيز والنقل
ديوان الوزير
مكلف بمهمة: انكيدى عبدولاي ، المدير العام للوكالة الوطنية للطيران المدني سابقا.
المؤسسات العمومية
الوكالة الوطنية للطيران المدني
المدير العام: محمد ولد باب أحمد، المدير العام المساعد سابقا
المدير العام المساعد: امبودج اندودوري عليو، مدير السلامة في نفس الوكالة سابقا