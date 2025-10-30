صادق مجلس الوزراء خلال اجتماغه الأسبوعي اليوم الخميس على إجراء تعيينات واسعة في عدة وزارات وهي على النحو التالي:

وزارة التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف

الأمانة العامة

– الأمين العام: محمد أحمدو عبدي

وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية

ديوان الوزير

مكلفون بمهام

– الحسينو بام، حاصل على الدكتوراه في الرياضيات المطبقة والإحصاء

– عبد الله سيد أحمد ميمه، حاصل على شهادة سلك ثالث في تقنيات الاتصال

– أبنة عثمان سانغوت، حاصلة على شهادة السلك الثالث في إدارة الأعمال

وزارة المالية

ديوان الوزير

– مكلف بمهمة: محمد يحي الطالب أحمد الديده

المفتشية العامة للمالية

– مفتش عام للمالية، أعلى ولد التيس، المدير العام للضرائب سابقا

الإدارة المركزية

المديرية العامة للضرائب

– المدير العام: مختار السالم مونى، المدير العام للوكالة الرقمية سابقا

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الأمانة العامة

الأمين العام: محمد ولد ابلال، حاصل على شهادة ماستر 2 في الهندسة المعلوماتية

وزارة الطاقة والنفط

ديوان الوزير

– مكلف بمهمة: با الحاج عبدول

المؤسسات العمومية

الشركة الموريتانية للمحروقات

– المدير العام : محمد الأمين الرقاني

وزارة المعادن والصناعة

الأمانة العامة

– الأمين العام: مدو أبات الفيتاسي، حاصل على شهادة الماستر 2 في الجيولوجيا، رئيس مصلحة في المختبر الوطني للأشغال العامة سابقا

الإدارة المركزية

المديرية العامة للمعادن

– المدير العام: محمد أمحمد، مدير السجل المعدني سابقا

مديرية السجل المعدني

المدير: محمد محمد فال ميني، رئيس مصلحة الدراسات واليقظة التكنولوجية في مديرية الجيولوجيا والترقية المعدنية

وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية

المؤسسات العمومية

مؤسسة ميناء خليج الراحة

– المدير العام: جا مختار ملل، المدير العام للوكالة الموريتانية للأنباء سابقا

مؤسسة سوق السمك بنواكشوط

– المدير العام: إدوم أحمد مزيد، مستشار مكلف بالإعلام بوزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي سابقا

وزارة الزراعة والسيادة الغذائية

المؤسسات العمومية

الشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال

المدير العام: أمادي ولد الطالب، أمين عام وزارة التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف سابقا

وزارة التنمية الحيوانية

الأمانة العامة

– الأمين العام: الدكتور أحمد ولد علال

المؤسسات العمومية

شركة مسالخ نواكشوط

– المدير العام: محمد محمود ولد الكيحل

وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي

المؤسسات العمومية

مؤسسة تنفيذ الأشغال المنجزة بالمواد المحلية

– المدير العام: السالك ولد جلال، مهندس إحصائي، محاسب في وزارة المالية سابقا

وزارة التجهيز والنقل

ديوان الوزير

مكلف بمهمة: انكيدى عبدولاي ، المدير العام للوكالة الوطنية للطيران المدني سابقا.

المؤسسات العمومية

الوكالة الوطنية للطيران المدني

المدير العام: محمد ولد باب أحمد، المدير العام المساعد سابقا

المدير العام المساعد: امبودج اندودوري عليو، مدير السلامة في نفس الوكالة سابقا