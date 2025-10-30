Close Menu
الخميس, 30 أكتوبر
تعيينات واسعة في عدة وزارات موريتانية

مريم المنيربواسطة

صادق مجلس الوزراء خلال اجتماغه الأسبوعي اليوم الخميس على إجراء تعيينات واسعة في عدة وزارات وهي على النحو التالي:

وزارة التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف

الأمانة العامة

– الأمين العام: محمد أحمدو عبدي

وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية

ديوان الوزير

مكلفون بمهام

– الحسينو بام، حاصل على الدكتوراه في الرياضيات المطبقة والإحصاء

– عبد الله سيد أحمد ميمه، حاصل على شهادة سلك ثالث في تقنيات الاتصال

– أبنة عثمان سانغوت، حاصلة على شهادة السلك الثالث في إدارة الأعمال

وزارة المالية

ديوان الوزير

– مكلف بمهمة: محمد يحي الطالب أحمد الديده

المفتشية العامة للمالية

– مفتش عام للمالية، أعلى ولد التيس، المدير العام للضرائب سابقا

الإدارة المركزية

المديرية العامة للضرائب

– المدير العام: مختار السالم مونى، المدير العام للوكالة الرقمية سابقا

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الأمانة العامة

الأمين العام: محمد ولد ابلال، حاصل على شهادة ماستر 2 في الهندسة المعلوماتية

وزارة الطاقة والنفط

ديوان الوزير

– مكلف بمهمة: با الحاج عبدول

المؤسسات العمومية

الشركة الموريتانية للمحروقات

– المدير العام : محمد الأمين الرقاني

وزارة المعادن والصناعة

الأمانة العامة

– الأمين العام: مدو أبات الفيتاسي، حاصل على شهادة الماستر 2 في الجيولوجيا، رئيس مصلحة في المختبر الوطني للأشغال العامة سابقا

الإدارة المركزية

المديرية العامة للمعادن

– المدير العام: محمد أمحمد، مدير السجل المعدني سابقا

مديرية السجل المعدني

المدير: محمد محمد فال ميني، رئيس مصلحة الدراسات واليقظة التكنولوجية في مديرية الجيولوجيا والترقية المعدنية

وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية

المؤسسات العمومية

مؤسسة ميناء خليج الراحة

– المدير العام: جا مختار ملل، المدير العام للوكالة الموريتانية للأنباء سابقا

مؤسسة سوق السمك بنواكشوط

– المدير العام: إدوم أحمد مزيد، مستشار مكلف بالإعلام بوزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي سابقا

وزارة الزراعة والسيادة الغذائية

المؤسسات العمومية

الشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال

المدير العام: أمادي ولد الطالب، أمين عام وزارة التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف سابقا

وزارة التنمية الحيوانية

الأمانة العامة

– الأمين العام: الدكتور أحمد ولد علال

المؤسسات العمومية

شركة مسالخ نواكشوط

– المدير العام: محمد محمود ولد الكيحل

وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي

المؤسسات العمومية

مؤسسة تنفيذ الأشغال المنجزة بالمواد المحلية

– المدير العام: السالك ولد جلال، مهندس إحصائي، محاسب في وزارة المالية سابقا

وزارة التجهيز والنقل

ديوان الوزير

مكلف بمهمة: انكيدى عبدولاي ، المدير العام للوكالة الوطنية للطيران المدني سابقا.

المؤسسات العمومية

الوكالة الوطنية للطيران المدني

المدير العام: محمد ولد باب أحمد، المدير العام المساعد سابقا

المدير العام المساعد: امبودج اندودوري عليو، مدير السلامة في نفس الوكالة سابقا

