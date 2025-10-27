قال وزير الصحة في الحكومة الموريتانية، محمد محمود ولد اعل محمود إن عدد المؤمنين في نظام التأمين الصحي، تضاعف حوالي ثلاث مرات خلال السنوات الأخيرة، نتيجة الإصلاحات الجوهرية التي نفذها القطاع.

وأوضح الوزير خلال إشرافه، من مدينة روصو عاصمة ولاية ترارزة، جنوبي البلاد، على انطلاق توسعة خدمات الصندوق الوطني للتضامن الصحي إلى ولايات الداخل، أن هذه الخطوة تمثل مرحلة جديدة في مسار تعميم التأمين الصحي على جميع المواطنين.

وأشار إلى أن الصندوق الوطني للتضامن الصحي تأسس لترجمة رؤية الرئيس الموريتاني في الإنصاف الاجتماعي، عبر نظام تأمين طوعي منخفض الكلفة تموله الدولة وتواكبه بالدعم المؤسسي والمالي، حسب تعبيره.

وأكد أن التوسعة الجديدة، تسعى إلى تقريب خدمات التأمين من المواطنين في المناطق الريفية والجهوية ضمن سياسة اللامركزية الصحية.

وأضاف الوزير أن النظام شهد توسيع قاعدة المستفيدين بإدخال فئات جديدة لم تكن مشمولة من قبل، من بينها الوالدان والأرامل والطلاب وذوو الاحتياجات الخاصة وعمال القطاع غير المصنف، إضافة إلى 150 ألف أسرة متعففة تمثل نحو 900 ألف مواطن.

وبيّن أن قطاع الصحة يوفر اليوم حزمة واسعة من الخدمات المجانية تشمل الإنعاش والنقل الطبي والعلاج الاستعجالي، وعلاجات السل والسيدا، والتغذية والتلقيح، وتصفية وزراعة الكلى، إضافة إلى التكفل بأمراض القلب والسرطان ودعم خاص للأمهات وحديثي الولادة.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تدقيق شامل لنظام التأمين الصحي الوطني لتقييم أدائه وتحسين تسييره، تمهيدًا لتعميمه تدريجيًا على جميع المواطنين بحلول عام 2030.